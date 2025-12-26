オタフクソースは12月17日、平安伸銅工業と共同で「お片付け教室」を大阪支店で開催。5組10人が参加した。平安伸銅工業は“つっぱり棒”のトップメーカー。ほかにフードプロセッサーの電響社、手袋のおたふく手袋、木製のへらなどを製造する菊水産業など計7社が、年末の片付けをテーマに集まった。いずれも大阪に本社や支店を置く企業。オタフクソースは冷蔵庫の片付けとして、白菜や豆腐、ネギなど鍋料理で残りがちな食材を