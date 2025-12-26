浜乙女は12月18日、名古屋駅前で「たまごが大きいたまごふりかけ」のゲリラサンプリングを実施した。8月の発売から累計販売数20万個を突破（自社出荷ベース）したことを記念してのもの。当日は5㌜分・600個を用意した。同社のCMキャラクター「でえたらぼっち」も登場し、道行く人たちの注目を集めた。「たまごが大きいたまごふりかけ」（25g）は、のりやごまをあえて使わず、たまご具材のみをふんだんに使用。ごろっとし