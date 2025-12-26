強風や雪の影響で、県内の在来線の列車に運休や遅れが出ています。一部路線では運転を再開しましたが、列車ダイヤへの影響は、終日続く見通しです。秋田新幹線は平常通り運行しています。JR秋田支社によりますと、運休や遅れが出ているのは、奥羽線、羽越線、五能線、北上線、花輪線です。奥羽線は、雪の影響で運転を見合わせていた大館駅と青森の弘前駅の間で運転を再開しましたが、一部の列車に運休や区間運休がでています。羽越