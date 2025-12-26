エアトリは、「エアトリ超新春セール」を12月22日から2026年2月3日まで開催している。対象は、国内航空券、国内エアトリプラス、国内ホテル、新幹線、国内レンタカー、国内ツアー、高速・夜行バス、海外航空券、海外エアトリプラス、海外ツアー（ハワイ）で、特別価格の設定やクーポン配布、購入特典企画を行う。特典企画を第1弾から第3弾まで順次実施し、第1弾ではエアトリ年末特別クーポンを12月22日正午から25日午後3時まで配布