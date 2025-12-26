ガンバ大阪は26日、サンフレッチェ広島から期限付き移籍で加入していたMF満田誠が、明治安田J1百年構想リーグより完全移籍に移行することを発表した。現在26歳の満田は広島の育成組織出身。流通経済大学に進学後、2022シーズンから広島のトップチームに加入した。ルーキーイヤーにJ1リーグで9得点を挙げる活躍を披露し、JリーグYBCルヴァンカップ制覇にも貢献。同年夏には東アジアE-1サッカー選手権で日本代表デビューを飾った