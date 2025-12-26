鶴岡市によりますと、25日の午後8時50分ごろ、山形県鶴岡市羽黒町手向地内の道路上で、クマ1頭（体長1m超）が目撃されました。 【写真を見る】道路上でクマ目撃鶴岡市羽黒町手向市が注意呼びかけ（山形） その後、クマは西の山に入っていったということです。 市は注意を呼びかけています。