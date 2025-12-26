ラツィオが、今年7月にメジャーリーグ・サッカー（MLS）のトロントを退団した元イタリア代表FWロレンツォ・インシーニェの獲得を検討しているようだ。25日、イタリアメディア『TUTTO mercato WEB』が伝えている。現在34歳のインシーニェは15歳でナポリの下部組織に入団し、2010年1月に18歳でトップチームデビューを飾ると、その後はローン移籍を経験しながらも、ナポリで公式戦通算416試合に出場し、114ゴール91アシストを記録