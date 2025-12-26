年末年始や寒い時期に食べる機会が増えるお餅。「ダイエットの敵！」と思われがちですが、工夫次第でダイエット中でも楽しめます。今回はダイエット中のお餅の個数や食べ方、おすすめの組み合わせをお伝えします。【関連記事】「脂質異常症」という症状をご存知ですか？お餅の個数の目安お餅のカロリーは、切り餅の場合1個112kcal、丸餅の場合1個74kcalです。どれくらい食べてよいかは、自身の主食の適量や、食べるタイミング