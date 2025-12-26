All About ニュース編集部では、2025年12月16日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、ドライブスポットに関するアンケートを実施しました。その中から、クリスマスに行きたい「栃木県の絶景ドライブスポット」ランキングの結果をご紹介します。【13位までの全ランキング結果を見る】2位：那須高原スカイライン／46票那須岳の山麓を走る道路で、雄大な那須高原の景色を楽しめるルートです。那須連山を間近に感じることができ、