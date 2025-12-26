日本ハムへの6年ぶり復帰が有力の有原航平(C)Getty Imagesソフトバンクから自由契約となり、去就が注目されていた有原航平が日本ハムに復帰することが有力となった。12月25日にスポーツ紙を中心に一斉に報じられた。有原は早大から2014年ドラフト1位で日本ハムに入団。15年に新人王、19年に最多勝を獲得した右腕は、20年オフにポスティングシステムを利用して、メジャー移籍。レンジャーズで2年過ごした後、23年に日本球界復帰