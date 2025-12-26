きょうは晴れている所でも北風が強く、風冷えとなっています。日本海側はそれに雪も加わって冬の嵐となっていて、あすにかけて大雪や暴風雪に警戒が必要です。日本海側の大雪はきょうがピークですが、冷え込みのピークはあすとなりそうです。あすは冬型の気圧配置が西から緩みますので、強い風は次第に収まってきます。ただ、朝の冷え込みは強まり、各地で寒さの底となりそうです。風冷えと底冷え、寒さの質は違えど、防寒が必須な