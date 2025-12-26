12月23日、X上でライフスタイルブランド『無印良品』のある商品に関する投稿が拡散された。【写真】「こんなの顔に塗っていいの？」激臭が話題になった無印の乳液話題になった無印商品の“悪臭”「Xの大物インフルエンサーが《このところ無印良品の乳液を買った人から『とんでもない異臭がする』との相談DMが複数届いてるんですが、私の方では何もできないです》と投稿。このインフルエンサーに寄せられたコメントの中には、《