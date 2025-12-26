「干支のケーキ（午）」銀座コージーコーナーは、12月30日から、全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に、掲載商品の取扱店はない）で、「干支のケーキ（午）」、プチケーキアソート「スイーツおせち」などを販売する。「午」は、力強く前進する姿から、飛躍、成功など物事がうまくいく縁起のよい干支とされている。「干支のケーキ（午）」はキャラメル