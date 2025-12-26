讃岐うどんチェーン「はなまるうどん」を展開するはなまるは、12月31日の大晦日限定で、全国の「はなまるうどん」店舗（一部店舗を除く）において、「上海老天」および「野菜かき揚げ」の年越し天ぷらパックを販売する。今年は創業25周年、今年1月、さらなる讃岐うどんへのこだわりを追求するため、本社を香川県高松市へ移転。あわせて、地産地消や伝統継承を目的とした「おいでまい！さぬきプロジェクト」を始動させた。このプロ