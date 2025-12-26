松屋フーズは、とんかつ専門店の「松のや」において、来年1月7日午後3時から、「肉厚チキンムネかつ」を発売する。松のやから鶏むね肉をサクッと揚げたやわらか「肉厚チキンムネかつ」が登場する。鶏のむね肉はヘルシーでしっとりやわらか。特製パン粉でサクッと香ばしい衣に身を包み、あっさり仕上げのとても食べやすい逸品となっている。幸せ濃厚バターにパンチの効いたガーリックが食欲そそる「ガーリックバターソース」との相