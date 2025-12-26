大阪・新世界の通天閣で行われた干支の引き継ぎ式で、対面したコーンスネークとポニー＝26日午前大阪・新世界の観光名所通天閣で26日、新年を前に「巳」から「午」への干支の引き継ぎ式が開かれた。阪神競馬場の友田義孝場長（59）らが「馬力全開で午年へ馬（ま）っしぐら！」と干支にちなんだ口上を述べた。式には干支の動物も登場。通天閣を運営する通天閣観光のスタッフが1年間育てたコーンスネーク（全長約90センチ）と、