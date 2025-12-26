※本記事は、雑誌『ダ・ヴィンチ』2026年1月号からの転載です。この記事の画像を見る 本好きなら誰もが憧れる、“本の世界を体験できる”小説として大きな話題となり、本屋大賞にもノミネートされた深緑野分さん原作の小説『この本を盗む者は』が、この度待望の映画化。主役の本嫌いの少女・御倉深冬を演じた片岡凜さんと、深冬と共に本の世界を旅する不思議な少女・真白を演じた田牧そらさんにお話をうかがった。片岡今回声優