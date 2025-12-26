楽天は26日、2025年の仕事納めに際して、代表取締役社長 森井 誠之から社員に対して挨拶を行ったと発表した。▼ 代表取締役社長 森井 誠之 年末の挨拶「球団職員の皆さん、お疲れ様でした。今シーズンも、ファンの皆さまの熱いご声援が、楽天イーグルスを力強く後押ししてくださいました。昨年を大きく上回る170万人ものお客様にご来場いただき、ファンの皆さまの多大なご支援、そして日々の業務に献身的に取り組んでくれた職員