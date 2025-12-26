とんかつ専門店の「松のや」は、2026年1月7日（水）午後3時から、「肉厚チキンムネかつ」を発売する。テイクアウトも可能。※文中価格は全て税込表記濃厚バターとガーリックで出来た「ガーリックバターソース」が魅力の「肉厚チキンムネかつ」。使用している鶏むね肉は、ヘルシーでしっとり、やわらかいのが特徴。特製パン粉を使用した香ばしい衣のおかげで、あっさり仕上がっているため、とても食べやすいという。濃厚バターにパ