俳優のキム・ムジュンが波乱万丈だった日本活動について率直に語った。【写真】永野芽郁と二股？日本ドラマから消されたキム・ムジュンキム・ムジュンは12月23日午後、ソウル・江南区清潭洞のカフェで本サイト提携メディア『OSEN』の取材に応じた。彼が出演していたドラマ『ダイナマイト・キス』は、12月24日に放送が終了。彼が演じたのは、主人公ダリム（演アン・ウンジン）の親友でシングルファーザーの写真家キム・ソヌ役。6歳