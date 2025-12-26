メモリの価格は上がり続ける一方で、記事作成時点で最新規格のDDR5メモリはおろか前世代のDDR4メモリまで世界的に不足しています。そこで、あるロシア人の愛好家が、自らメモリを製作する道を選びました。Russian enthusiasts planning do-it-yourself DDR5 memory amidst the worldwide shortage - building your own RAM is as 'easy' as sourcing your own memory modules and soldering them on empty PCBs | Tom's Hardwareht