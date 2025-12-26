µð¿Í¤Ï£²£¶Æü¡¢Á°¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹»±²¼£³£Á¥¦¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥Þ¥¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÀµ¼°È¯É½¤·¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼·Ð¸³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢£±£¶£°¥­¥í¤Î¹äÂ®µå¤¬Éð´ï¤ÎËÜ³ÊÇÉ±¦ÏÓ¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£Á°¥ì¥¤¥º¤Î¿ÈÄ¹£²£°£±¥»¥ó¥Á¤ÎºÇÂ®£±£¶£°¥­¥í±¦ÏÓ¡¢¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡¦¥¦¥£¥Ã¥È¥ê¡¼Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¤Î¿·³°¹ñ¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ç²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯¤ÎÁØ¤¬¸ü¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µåÃÄ¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö»ä¤ÎºÍÇ½¤ò¿®¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤·