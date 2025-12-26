今回、Ray WEB編集部は彼氏に近づく女友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。最近彼氏がスマホを見てばかりいることに、モヤモヤしています。それに葵が近づくと、スマホを隠す仕草を見せ……？サークルの飲み会に参加した葵。そこでは彼氏と美羽がイチャイチャしていました。彼らに問い詰めても、お互いに兄弟みたいなものだと言い張ります。そんな2人に、主人公は怒りが隠せなくて……？原案：Ray WEB編集部作画：