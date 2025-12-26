来季Ｊ２の横浜ＦＣは２６日、千葉のＭＦ横山暁之（あきゆき、２８）の完全移籍加入が決定したことを発表した。クラブを通して「どんな状況でも全力を尽くし、創造性を持ってプレーし、見てくださる方々がワクワクするサッカーを届けられるよう戦います。よろしくお願いします！」とコメントした。攻撃的なポジションで決定的な仕事を見せるアタッカーは、２１年から３シーズン所属した藤枝では、横浜ＦＣの新監督に就任する須