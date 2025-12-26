年末年始の九州道の渋滞予測です。NEXCO西日本によりますと、九州道の渋滞のピークが見込まれるのは、次の通りです。■下り12月27日（土）太宰府IC付近最大10キロ（午前11時）12月28日（日）太宰府IC付近最大10キロ（午前11時） 1月2日（金）基山PA付近最大10キロ（午後1時） ■上り1月3日（土）広川IC付近最大25キロ（午後4時）1月3日（土）基山PA付近最大10キロ（午後2時）1月4日（日）太宰府IC付近最大20