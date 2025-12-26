あなたは読めますか？突然ですが、「羽織る」という漢字読めますか？「はおり」のように、和服の名称としては馴染みがありますが、動作を表す動詞になった際の正確な読み方を知らないという方もいるかもしれません。気になる正解は……「はおる」でした！「羽織る」という言葉は、「衣服を肩から掛けるように着ること」や「袖に手を通さず、上から軽くまとうこと」を意味します。主に上着やコートなどを、手軽に着用する様子を表し