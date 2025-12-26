あなたは読めますか？突然ですが、「鳩尾」という漢字読めますか？体の急所の一つであり、普段の会話でも使う言葉ですが、この二文字で書かれていると、読み方が全く想像できないかもしれません。気になる正解は……「みぞおち」でした！「鳩尾」とは、「胸骨の下端と肋骨の最も下の部分が合わさるくぼんだところ」を指します。別名「水落ち」とも呼ばれ、この部分に衝撃を受けると息苦しくなることで知られています。例えば、「鳩