２４日、展覧会「ミッフィー＆フレンズ」を見学する来場者。（北京＝新華社記者／胡競文）【新華社北京12月26日】中国北京市海淀区の北京時代美術館で24日、「ミッフィー＆フレンズ」の北京展が始まった。ミッフィーはオランダのグラフィックデザイナーで絵本作家のディック・ブルーナが1955年にデザインしたキャラクターで、今回の展覧会は「成長・友情・愛」をテーマにしている。2026年3月22日まで開催。