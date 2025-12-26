２３日、天山山脈エリアを縫うように走る烏尉高速道路。（ドローンから、ウルムチ＝新華社記者／王菲）【新華社ウルムチ12月26日】中国新疆ウイグル自治区でこのほど、天山山脈の南北を結ぶ世界最長の高速道路トンネル「天山勝利トンネル」が完成し、ウルムチ市と尉犁（ロプノール）県を結ぶ烏尉高速道路がまもなく、同トンネル区間を含み全線開通する。同トンネルは全長22.13キロ。開通後、天山山脈北側のウルムチ市から南側