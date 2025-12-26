気象庁の２６日の発表によると、強い冬型の気圧配置の影響により、西日本と東日本では２６日、北日本では２７日にかけて、日本海側を中心に大雪となる所がある。関東甲信地方でも上空約５５００メートルに氷点下３０度以下の強い寒気が流れ込む見込みで、長野県と関東地方北部で大雪の予報となっている。２６日午前６時から２７日午前６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、北陸地方８０センチ、東北地方７０センチ、