子どもと猫。まったく異なる種族でありながら、なぜか心地よい場所の好みは似ているのかもしれません。Xでは、段ボール箱のなかに仲良く並んで入った1歳の子どもと、キジ白猫の「ローズ」ちゃん（4歳・女の子）の姿が話題になっています。【写真】1歳児さん、小さな手でマッサージ…愛猫はこのあと爆睡へ箱のなかで、アンパンマンのぬいぐるみのマントを手に、猫に語りかけているようにも見える子ども。その様子を、不思議そうに目