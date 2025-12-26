コンパクト×プレミアムを掲げた6人乗りミニバン市販化には至らなかったものの、クルマ好きの記憶に強く残っているコンセプトカーは少なくありません。そのひとつが、ダイハツが2017年の「第45回 東京モーターショー」で披露した6人乗りのコンパクトミニバンです。【画像】超カッコイイ！ これが「観音開きドア」のダイハツ斬新「“6人乗り”プレミアムミニバン」です！（30枚以上）そのクルマの名は「DNマルチシックス」。