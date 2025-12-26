2026年12月26日(金)〜1月4日(日)、「東京ドームシティ プリズムホール」にて「ウルトラヒーローズ EXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」が開催！現在放送中の「ウルトラマンオメガ」(毎週土曜あさ9時〜)より、ホシミ コウセイ役の吉田晴登さんが毎日出演するほか、豪華ゲストが日替わりで登場します。「テレ東プラス」は、本番さながらに行われたゲネプロ(最終リハーサル)に潜入！ 終了後に行われた吉田さんの囲み取材とともに