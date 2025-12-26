エアコンは半永久的に使えるものではなく、いつかは壊れてしまうもの。故障の前兆に気づかないと、エアコンが必要なタイミングで「まったく動かない！」となってしまいます。そうならないために買い替えのサインや時期を知っておきたいですね。そこでダイキン工業株式会社コーポレートコミュニケーション室の森重雄己さんに、エアコンの買い替え時期についてお聞きしました。エアコンの買い替えは10年が目安――エアコンはいつか買