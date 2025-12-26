瀬戸内地方は、岡山県北部で雲が広がり、雪や雨の降っているところがあります。昼過ぎ以降も断続的に雪が降り、雷を伴うところがある見込みです。岡山県南部や香川県でも雪や雨が降る可能性があります。海沿いでは夕方まで、強風や高波に注意してください。日中の最高気温は岡山で8度、津山で7度、高松で9度の見通しです。25日よりも大幅に気温が低くなります。 27日も寒気や湿った空気の影響で、雲が広がりやすいでしょう。朝の