美しく完璧な少女が、ある日突然、屋上から飛び降りて自殺をする。映画監督の坂本悠花里が手がけた映画『白の花実』は、閉鎖的な寄宿学校を舞台に、揺れ動く少女たちの繊細な心の変化を描いた物語。「死」や「女性性への反発」などのテーマは、監督自身が10代の頃に抱いていた感情をベースにしたものだという。リアルとファンタジーが共存する、奇妙で美しい物語が生まれた背景について聞いた。 【画像】先生役