¡ÖËè²ó³Ú¤·¤¯¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¡×¥â¥Ç¥ë¤Îéâ¸¶Í§Î¤(46)=µÜºê¸©½Ð¿È=¤¬¤°¤ë¤°¤ë²óÅ¾¤¹¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Èþ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤ò¾·¤¯ÈÖÁÈ¡ÖBeauTV¡ÁVoCE¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤ÎMC¤òÌ³¤á¤ëéâ¸¶¡£¡ÖËè²ó³Ú¤·¤¯¿ÈÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ß¡¢19Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¡£Å·°æ¤«¤éÄß¤ë¤µ¤ì¤¿ÎØ¤Ë¤Ö¤é²¼¤¬¤ê¡¢¤°¤ë¤°¤ë²óÅ¾¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤â¤ê¤ò¾å¤²²¼¤²¤·¤¿¤ê¡¢¾Ð´é¤Ç