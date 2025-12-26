新年の1月2日皇居で行われる「新年一般参賀」に秋篠宮家の長男、悠仁さまが初めて出席されることになりました。宮内庁は26日、来年の1月2日に皇居・宮殿で行われる「新年一般参賀」に悠仁さまが初めて出席されると発表しました。「新年一般参賀」では天皇皇后両陛下、上皇ご夫妻と皇族方が皇居・宮殿のベランダに立ち、参賀者から祝賀を受けられます。両陛下、上皇ご夫妻と皇族方は、午前の3回、10時10分頃、11時頃、11時50分頃に