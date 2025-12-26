12月22日夜、新潟市北区の県営団地で自室に火をつけ、建物を燃やそうとした疑いで新潟市北区の無職の男(52)が逮捕されました。現住建造物放火未遂の疑いで逮捕されたのは、新潟市北区早通北に住む無職の男(52)です。男は22日午後8時ごろ、新潟市北区早通北にある県営団地の自室内で、ゴミに火をつけて建物を燃やそうとした疑いが持たれています。火事を目撃した人から「建物から出火している」「ボンという音がする」などと110番通