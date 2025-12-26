今年９月から千葉県市川市でカフェ「２ｌｉｐａｎ（トゥリパン）」を経営する谷保恵美さん（５９）は、ロッテの場内アナウンスを３３年間務めたレジェンドだ。伸びやかで透明感のある高音ボイスでの選手紹介、試合進行はＺＯＺＯマリンスタジアムの名物だった。２０２３年シーズンをもってマイクの前から離れ、カフェオーナーとして新たな人生を歩み始めた谷保さんが古巣となったスタジアムで思い描く夢を語った。◇◇