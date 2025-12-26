トヨタ自動車の「北米本社」＝24年、米南部テキサス州プレイノトヨタ自動車が2026年の世界生産台数を1千万台超とする計画を固めたことが26日、分かった。強みを持つハイブリッド車（HV）の需要が北米などで好調に推移していることに応える。25年は通年で1千万台程度になるペースで推移している。主要部品メーカーに通知を始めた。国内生産は雇用や技術を維持するために必要な目安としている300万台を超える見通し。トヨタが2