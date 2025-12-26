閣議後に記者会見する松本文科相＝26日午前、文科省学校基本調査の大学進学率算出に特別支援学校が除外されていた問題で、文部科学省は26日、修正した大学進学率を含む2025年度調査の確定値を公表した。経緯を調べた結果、他に高校進学率など11項目で特別支援学校に関する数値が含まれず、除外は遅くとも1971年度から始まっていたことが分かった。学校基本調査は国が重要とする「基幹統計」の一つ。大学進学率は99年度に公表を