ウクライナのゼレンスキー大統領は和平計画をめぐってアメリカのウィットコフ特使らと電話で協議し、「真の平和に近づくための新たなアイデアについて話し合った」と明らかにしました。ウクライナ大統領府は25日、ゼレンスキー大統領が、アメリカのウィットコフ特使とトランプ大統領の娘婿クシュナー氏と電話会談を行ったと発表しました。「特に『安全の保証』と経済発展に関する分野で具体的な進展があった」としています。ウクラ