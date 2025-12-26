格闘技イベントBreakingDown（BD）への出場経験もあるキックボクサーでタレントの「むらけん」こと村松健太（25）が26日までにインスタグラムを更新。モデルの山城奈々（37）と結婚したことを報告した。村松は「私事ではございますが、この度、モデルの山城奈々さんと2024年12月25日に入籍いたしましたことをご報告させていただきます」と伝え、山城とのツーショットを公開。「お互いの仕事や環境の都合もあり本日このタイミングで