牛丼チェーン店「すき家」は12月26日より、すき家オリジナルデザイングッズとクーポン券が入った福袋「SMILE BOX 2026」を数量限定で販売する。すき家「SMILE BOX 2026」店舗(3,500円)2026年の福袋は、「日常をもっとすき家に。」をテーマに、寒い時期などに日常使いできるグッズをラインアップ。3,500円分のクーポンに加え、温かみのあるブラウンカラーでふんわり優しい肌触りの「ブランケット」(約W100×H70cm)、イラストが可愛