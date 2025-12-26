アイドルグループ「HKT48」元メンバーで歌手の外薗葉月（ほかぞの・はづき）さん（26）が、2025年12月22日にYouTubeを更新。11月に結婚を発表した、読売ジャイアンツのリチャード（砂川リチャード）選手（26）と、夫婦についての質問に答えた。「まあ、一目惚れだよね」「奥さんのどんなところに惚れましたか？」との質問には、「惚れてません」とふざけたリチャード選手を、外薗さんが軽くパンチする一幕もありつつ、リチャード選