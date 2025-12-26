Í­ÇÏµ­Ç°¤Î¹¶Î¬POINT ¡Úµ³¼ê¡ÛÂ·¤Ã¤Æ»²Àï¤Ê¤é³°¤»¤Ê¤¤¡ª¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¡õÉðË­µ³¼ê ¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤Ï²áµî10Ç¯³§¶Ð¤Ç¡Î£²¡¦£³¡¦£²¡¦£³¡Ï¡£ ①¿Íµ¤¤ò£²²óÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ê£¾¡Î¨70¡ó¤Ï°µ´¬¡£ ⑧⑦¿Íµ¤¤Ç¤ÎÏ¢ÂÐ¤â¤¢¤ê¡¢²¾¤Ë¿Íµ¤Çö¤Ç¤âÇã¤¤¡£ ¡Î£²¡¦£±¡¦£±¡¦£´¡Ï¤ÎÉðË­µ³¼ê¤â¹¥À®ÀÓ¡£ ¥ë¥áー¥ëµ³¼ê¤È¤Î¥ï¥ó¥Äー¤¬£³²ó¤â¤¢¤ê¡¢£²¿ÍÂ·¤Ã¤Æ»²Àï¤·¤¿Ç¯¤Ç¤É¤Á¤é¤âÈô¤ó¤À¥±ー¥¹¤Ï³§Ìµ¡£ Î¾µ³