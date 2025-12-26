【孤独のキネマ】【写真】【エディントンへようこそ】コロナ騒動で現代アメリカの病理を描いた問題作映画「サムシング・エクストラ！ やさしい泥棒のゆかいな逃避行」◇◇◇この映画を見て菊池寛の小説「恩讐の彼方に」を思い出した。主殺しと辻斬りを犯した主人公が田舎の村に逃げ込み、善行に目覚める物語。洋の東西は違うが、その精神は本作に通じるものがある。本作はユーモアあふれるハートフルコメディだ。