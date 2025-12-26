【テレビ局に代わり勝手に「情報開示」】【こちらも読む】フジテレビは騒動で予算縮小？ 制作会社は次々と倒産…2026年の番組“裏方”業界はどうなりますか？いやー、難しいですねえ。なんだか占い師さんみたいな感じになりますが、今年最終回でもありますので、今回は独断で来年のテレビ業界はこう変わる！という予想をしてみますね。ハズレたらごめんなさいね。まず、僕が予想する来年のテレビ界のキーワードは「安全第一」