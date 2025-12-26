東京金最高値更新地政学リスクの高まりで 東京時間10:36現在 東京金先物DEC 26月限（TOCOM） 1グラム＝23319.00（+217.00+0.94%） 地政学リスクの高まりを受け安全資産である金が上昇、最高値をつけている。NY金も時間外で最高値更新。 米国によるベネズエラ原油封鎖に続き、米国がナイジェリア北西部でISISテロリストに致命的な攻撃を開始した。来年にはイスラエルとイランの再衝突の可能性が高まっている。